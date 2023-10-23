РИА Новости: российские десантники уничтожили танк ВСУ на Запорожском направлении

Российские десантники уничтожили танк украинских войск на Запорожском направлении.

Отмечается, что танк противника был обнаружен и сопровождался БПЛА армейского спецназа «Осман».

Затем, как сообщает РИА Новости, координаты были переданы соседнему подразделению, и российские десантники при помощи управляемой противотанковой ракеты поразили цель.

«После прямого попадания в танке сдетонировал боекомплект. Бронемашина была уничтожена», — передаёт агентство.

Ранее ВС России пресекли попытки форсирования реки Днепр со стороны украинских ДРГ.

Также ВС России уничтожили авиационные средства поражения ВСУ в Староконстантинове.