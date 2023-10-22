Сальдо: киевский режим закрыл в Херсоне две больницы
- Gettyimages.ru
- © hxdbzxy
В своём Telegram-канале он сообщил, что все медицинские работники были отправлены работать в медкомиссии военкоматов.
«Отлов людей и их отправка на смерть поставлены на промышленную основу, работа кипит не переставая», — написал Сальдо.
Губернатор отметил, что киевский режим не желает лечить местных жителей, «не для того его приводили к власти англосаксонские кураторы».
Ранее Сальдо сообщил, что в районе сёл Ивановка и Новотягинка заградотряд из Национальной гвардии и иностранных наёмников расстреливал солдат, которые отказались форсировать Днепр.