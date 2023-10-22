Украинское правительство постановило закрыть две из трёх больниц в городе Херсоне, который находится под контролем Киева, рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо.

В своём Telegram-канале он сообщил, что все медицинские работники были отправлены работать в медкомиссии военкоматов.

«Отлов людей и их отправка на смерть поставлены на промышленную основу, работа кипит не переставая», — написал Сальдо.

Губернатор отметил, что киевский режим не желает лечить местных жителей, «не для того его приводили к власти англосаксонские кураторы».

Ранее Сальдо сообщил, что в районе сёл Ивановка и Новотягинка заградотряд из Национальной гвардии и иностранных наёмников расстреливал солдат, которые отказались форсировать Днепр.