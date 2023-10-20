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Сальдо: заградотряд стрелял по бойцам ВСУ, отказавшимся форсировать Днепр

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Заградотряд ВСУ на правобережье Херсонской области стреляет в солдат, отказавшихся участвовать в форсировании Днепра, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Сальдо: заградотряд стрелял по бойцам ВСУ, отказавшимся форсировать Днепр
  • Gettyimages.ru

«Сегодня на правобережье в районе сёл Ивановка и Новотягинка заградотряд из национальной гвардии и иностранных наёмников расстреливал солдат, которые отказались форсировать Днепр», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Он отметил, что простых украинских солдат гонят на убой и используют как пушечное мясо.

Ранее в Минобороны России сообщили, что на Херсонском направлении украинские войска в течение недели предприняли ряд попыток захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра, которые не увенчались успехом.

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