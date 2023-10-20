Военная хроника рассказала о боях ВС России с украинскими ДРГ на Херсонском направлении

Военная хроника рассказала о боях Вооружённых сил России с украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) на Херсонском направлении.

Отмечается, что в период с конца мая по октябрь 2023 года в Херсонской области ВСУ мелкими группами действуют в районе островов, Антоновского моста и на ряде других участков.

«В основном происходили артиллерийские дуэли, применялись беспилотники, ПТРК. С определённого момента началась систематическая работа ВКС России по целям на правом берегу Днепра. В том числе активно использовались авиабомбы с УМПК», — заявила Военная хроника.

В материале говорится, что в результате поражались склады топлива и боеприпасов, техника, которая была укрыта в зданиях, и временные пункты дислокации. При этом здания были одной из немногих возможностей для скрытного сосредоточения украинских сил, однако это позволяло также оперативно вскрывать скопления военных ВСУ.

В разборе говорится, что открытая местность в Херсонской области на правом берегу Днепра не имеет значительных лесных массивов, холмов, складок, что не упрощает скрытую подготовку к масштабным боевым действиям.

«Любая аномальная активность, массирование сил, накопление резервов привлекают внимание — и туда сразу же наносится удар», — пишет Военная хроника.

Отмечается, что 13 октября были поражены элементы понтонно-мостового парка ПМП-60 ВСУ в Херсонской области.

«Потери понтонов и вспомогательной техники оказались чувствительными и привели к тому, что на данный момент ВСУ пришлось наступать по старинке — на лодках. Такой способ исключает как поддержку более-менее крупной группировки в течение продолжительного времени, так и использование тяжёлого вооружения, без которого создание плацдармов и тем более продвижение невозможны», — говорится в разборе.

Ранее в Минобороны России сообщили, что на Херсонском направлении украинские войска в течение недели предприняли ряд попыток захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра, которые не увенчались успехом.