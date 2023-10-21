Экс-канцлер ФРГ Шрёдер: США запретили Украине вести переговоры с Россией

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что Соединённые Штаты запретили Украине вести мирные переговоры с Россией в марте прошлого года.

Об этом политик сказал в интервью изданию Berliner Zeitung.

«На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле с Рустемом Умеровым украинцы не пошли на мир, потому что им не разрешили», — констатировал Шрёдер.

По его словам, Киев был вынужден обсуждать с Вашингтоном все связанные с переговорным процессом вопросы.

Как отметил Шрёдер, в марте 2022 года Украина была готова отказаться от присоединения к Североатлантическому альянсу, а также была настроена обсуждать ситуацию с Крымом.

«Моё впечатление: ничего не могло произойти, потому что всё остальное решалось в Вашингтоне. Это было фатально», — резюмировал он.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что Владимир Зеленский на переговорах с Россией может пойти на территориальные уступки и отдать два города.