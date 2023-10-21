Экс-канцлер ФРГ Шрёдер: США запретили Украине вести переговоры с Россией
Об этом политик сказал в интервью изданию Berliner Zeitung.
«На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле с Рустемом Умеровым украинцы не пошли на мир, потому что им не разрешили», — констатировал Шрёдер.
По его словам, Киев был вынужден обсуждать с Вашингтоном все связанные с переговорным процессом вопросы.
Как отметил Шрёдер, в марте 2022 года Украина была готова отказаться от присоединения к Североатлантическому альянсу, а также была настроена обсуждать ситуацию с Крымом.
«Моё впечатление: ничего не могло произойти, потому что всё остальное решалось в Вашингтоне. Это было фатально», — резюмировал он.
Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что Владимир Зеленский на переговорах с Россией может пойти на территориальные уступки и отдать два города.