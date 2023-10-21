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Депутат Нилов: закрыть Балтику для российских судов Латвия может лишь на бумаге

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Депутат Государственной думы России от Санкт-Петербурга Олег Нилов заявил, что Латвия может закрыть Балтийское море для прохода российских судов только на словах или на бумаге.
Депутат Нилов: закрыть Балтику для российских судов Латвия может лишь на бумаге
  • Gettyimages.ru
  • © Jorg Greuel

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

«Запретить они, может быть, и могут, но только на словах или даже на бумаге», — подчеркнул депутат.

По словам Нилова, для реализации этих планов властям Латвии придётся объявить России войну.

Ранее лидер Латвии Эдгар Ринкевич допустил закрытие Балтийского моря для всех российских судов, если расследование выявит участие Москвы в повреждении газовой инфраструктуры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не имела и не будет иметь отношения к таким происшествиям, как подрыв газопровода Balticconnector.

8 октября газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение может быть вызвано внешним воздействием.

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