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Зеленский заявил, что побывал на подконтрольной ВСУ части Херсонской области

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Владимир Зеленский заявил, что побывал на подконтрольной украинским войскам части Херсонской области и посетил Николаевскую область.
Зеленский заявил, что побывал на подконтрольной ВСУ части Херсонской области
  • Gettyimages.ru

«Сегодня вместе с командой в Херсонской области, в Николаеве», — написал Зеленский в соцсетях.

Ключевым вопросом поездки стала «ситуация по основным направлениям фронта», а также «Авдеевка, Купянское направление и Юг».

В Киеве ранее сообщили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил позиции украинских войск в Авдеевке в ДНР.

Накануне Военная хроника отмечала, что в Авдеевке ВСУ оказались в незавидном положении, в связи с чем украинское командование направило в данный район дополнительное подкрепление с танками.

По мнению бывшего морпеха США Скотта Риттера, российские войска уничтожают ВСУ в трёх котлах в зоне СВО.

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