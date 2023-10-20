Военная хроника проанализировала ситуацию вокруг попыток ВСУ форсировать Днепр

Военная хроника проанализировала ситуацию вокруг активности ВСУ, направленной на форсирование Днепра.

После проявления трудностей, мешающих продвижению ВСУ в Запорожской области, командование украинской армии срочно начало искать альтернативное направление для нанесения демонстративного удара. Для этого было выбрано Херсонское направление.

Активность ВСУ на левом берегу, в частности в районе Антоновского (автомобильного) моста, позволила на время создать иллюзию проведения полноценной десантной операции. После того как значительная часть сил ВСУ возле Антоновского моста была уничтожена, операция начала расширяться.

Сначала несколько групп ВСУ высадились восточнее, в районе железнодорожного Антоновского моста, а затем украинские военные начали активничать в районе сёл Казачьи Лагери и Крынки в 30 км к востоку от Алёшек и дач под Антоновским мостом.

Военная хроника объяснила, почему это было сделано именно сейчас.

До уничтожения Каховской ГЭС ширина участка Днепра в районе Крынки — Казачьи Лагери составляла 800 м. После взрыва плотины она уменьшилась практически вдвое, что облегчило переправку на левый берег на моторных лодках.

По данным Военной хроники от подразделения специального назначения ВС России, действующего в этом районе, группы ВСУ здесь делятся на две категории. Первая проводит сугубо медийные рейды и состоит в основном из кадровых украинских военных. В их задачи входит съёмка кадров с якобы беспроблемной высадкой на левый берег Днепра. Вторая выполняет функции ДРГ, однако такие группы укомплектованы по большей части мобилизованными и представляют собой «одноразовые» группы прорыва.

Они уничтожаются российской артиллерией и подразделениями специального назначения, однако потери, как и в случае с активностью ВСУ в Запорожской области, командование украинской армии практически не волнуют. После уничтожения одной ДРГ в этом районе могут появиться ещё две, поэтому боевая работа не прекращается ни на минуту.

В некоторых источниках встречаются заявления, что ВСУ чуть ли не захватили инициативу в боевых действиях на Херсонском направлении.

Целью ВСУ в случае с проходом через реку Конку и последующим выходом на Крынки является создание шума и отвлечение сил на ликвидацию активности. При этом сил для проведения полноценной десантной операции мало, а сама она требует привлечения значительного количества понтонной техники. Ангары с этой техникой регулярно уничтожаются ВКС России.

Также встречаются сообщения, что ВСУ используют якобы плохое тактическое оснащение взводов/рот ВС России на левом берегу, чтобы наносить удары.

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно посмотреть на обычные суточные потери ВСУ на 100-километровом участке Херсонской области от Кизомыса на юго-западе до Берислава на северо-востоке, пишет Военная хроника.

С учётом работы боевой авиации, артиллерии, расчётов FPV-дронов, ПТРК и других средств поражения потери ВСУ убитыми и ранеными только на этом участке доходят до 400 человек в день.

Сейчас активность ДРГ ВСУ проявляется с одной целью: создать видимость наступления там, где проводить его в разы сложнее, чем в Запорожской области или на любом другом направлении фронта протяжённостью 1 тыс. км. Вполне вероятно, что появление украинских ДРГ и ответные удары по ним связаны с подготовкой удара в другом месте, который сейчас командование украинской армии пытается прикрыть шумом вокруг Херсонской области.

Солдат 126-й бригады теробороны украинских войск Илья Прытков, взятый в плен ВС России, ранее заявил, что командование ВС Украины отправляет неподготовленных бойцов штурмовать острова в дельте Днепра в условиях недокомплекта подразделений.