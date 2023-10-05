Командование ВС Украины отправляет неподготовленных бойцов штурмовать острова в дельте Днепра в условиях недокомплекта подразделений, заявил солдат 126-й бригады теробороны украинских войск Илья Прытков, взятый в плен ВС России.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в декабре прошлого года подразделение, где он служил, находилось в селе Змиевка на правобережье Днепра под Херсоном.

С 29 декабря 2022 года по сей день ротации не было, также не было доукомплектования новыми людьми, рассказал пленный.

При этом он добавил, что в его взводе вместо положенных 25 солдат фактически было 14 человек.

Кроме того, не было артиллерийской поддержки, а если и была, то минимальная, добавил Прытков.

«Мы понимали, что мы — мясо, по сути», — отметил он.

1 октября взятый в плен добровольцами фанатского батальона «Москва» под Кременной солдат ВСУ заявил, что в армию берут уже людей в возрасте, а у молодых патриотизм закончился ещё в июне 2022 года.

Офицер-инструктор группировки войск «Юг» ВС России с позывным Аид заявил, что ВСУ стараются добивать попадающих в плен украинских солдат ещё у линии фронта, чтобы не допустить утечки информации.