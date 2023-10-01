Пленный солдат ВСУ: у молодых патриотизм закончился ещё в июне 2022 года

Взятый в плен добровольцами фанатского батальона «Москва» под Кременной солдат ВСУ заявил, что в армию берут уже людей в возрасте, а у молодых патриотизм закончился ещё в июне 2022 года.

«Зачем? Не понимаю зачем. В селе народу нема. Мужиков нема. Если меня в 52 года забрали, товарища вон — за 54... У молодых патриотизм закончился ещё в июне прошлого года. Потом контрактники туда-сюда ещё там, 30—40, захотели — поумирали», — заявил он.

Отмечается, что в ВСУ мобилизованных украинских мужчин вооружили старыми автоматами АК-74М. Как рассказывает пленный, украинским военным приходилось обматывать автомат скотчем, чтобы после прилётов в ствольную коробку попадало меньше песка.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры того, как украинские военные сдались в плен российским войскам в районах населённых пунктов Работино и Пятихатки.