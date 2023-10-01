Узнать больше

Пленный солдат ВСУ: у молодых патриотизм закончился ещё в июне 2022 года

Короткая ссылка
Взятый в плен добровольцами фанатского батальона «Москва» под Кременной солдат ВСУ заявил, что в армию берут уже людей в возрасте, а у молодых патриотизм закончился ещё в июне 2022 года.

«Зачем? Не понимаю зачем. В селе народу нема. Мужиков нема. Если меня в 52 года забрали, товарища вон — за 54... У молодых патриотизм закончился ещё в июне прошлого года. Потом контрактники туда-сюда ещё там, 30—40, захотели — поумирали», — заявил он.

Отмечается, что в ВСУ мобилизованных украинских мужчин вооружили старыми автоматами АК-74М. Как рассказывает пленный, украинским военным приходилось обматывать автомат скотчем, чтобы после прилётов в ствольную коробку попадало меньше песка.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры того, как украинские военные сдались в плен российским войскам в районах населённых пунктов Работино и Пятихатки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить