Минторг: Казахстан не вводил запрет на экспорт товаров в Россию из-за санкций

Власти Казахстана не вводили запреты на экспорт каких-либо товаров в Россию по причине санкций, сообщает пресс-служба министерства торговли и интеграции страны.

«Касательно распространяемой в СМИ информации о запрете на продажу России 106 видов товаров из-за санкций Министерство торговли и интеграции Казахстана официально заявляет о её некорректности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что регулирование торговых отношений с Россией проходит в соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе.

Ранее сообщалось, что Казахстан ввёл ограничение на экспорт 106 видов товаров из-за западных санкций.