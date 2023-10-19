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Минторг: Казахстан не вводил запрет на экспорт товаров в Россию из-за санкций

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Власти Казахстана не вводили запреты на экспорт каких-либо товаров в Россию по причине санкций, сообщает пресс-служба министерства торговли и интеграции страны.
Минторг: Казахстан не вводил запрет на экспорт товаров в Россию из-за санкций
  • РИА Новости

«Касательно распространяемой в СМИ информации о запрете на продажу России 106 видов товаров из-за санкций Министерство торговли и интеграции Казахстана официально заявляет о её некорректности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что регулирование торговых отношений с Россией проходит в соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе.

Ранее сообщалось, что Казахстан ввёл ограничение на экспорт 106 видов товаров из-за западных санкций.

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