Минторг: Казахстан не вводил запрет на экспорт товаров в Россию из-за санкций
- РИА Новости
«Касательно распространяемой в СМИ информации о запрете на продажу России 106 видов товаров из-за санкций Министерство торговли и интеграции Казахстана официально заявляет о её некорректности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что регулирование торговых отношений с Россией проходит в соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе.
Ранее сообщалось, что Казахстан ввёл ограничение на экспорт 106 видов товаров из-за западных санкций.