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Религиовед Лункин: УПЦ — последняя независимая сила украинского общества

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Ангелина Шурпина
Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин прокомментировал в беседе с RT принятие Верховной радой закона о запрете канонической Украинской православной церкви на Украине в первом чтении.
Религиовед Лункин: УПЦ — последняя независимая сила украинского общества
  • РИА Новости

По мнению эксперта, возможно, что законопроект будет ещё обсуждаться и его не одобрят во втором чтении, поскольку ранее он не набирал необходимого количества голосов.

В данном случае, как подчеркнул Лункин, произошла консолидация вокруг позиции о ликвидации УПЦ именно в силу того, что эта позиция связана с представлением о защите украинских интересов, и тот, кто выступает в защиту православия, считается предателем.

«Таким образом, чтобы не считаться предателями, депутаты Верховной рады голосуют за запрет УПЦ. Кроме того, это используется в политических целях для того, чтобы приобрести себе большее количество очков и как-то обосновать ту проигрышную, кризисную ситуацию, в которую попала Украина. Получается, что УПЦ — последняя независимая сила у украинского общества», — объяснил он. 

Собеседник RT также уточнил, что эта работа велась довольно давно и долгое время УПЦ пыталась оспорить «совершенно беззаконные основания этого законопроекта».

Он добавил, что сама по себе постановка вопроса о ликвидации церкви «нарушает все международные нормы», а в основу этого законопроекта и ликвидации УПЦ легла экспертиза, установившая, что УПЦ якобы связана с «российским влиянием и с российским центром».

«Хотя УПЦ по уставу является самоуправляемой независимой церковью и центр управления находится в Киеве», — рассказал Лункин.

По словам специалиста, ликвидация приходов УПЦ как независимых общинных центров, переход их на нелегальное состояние — это стремление подавить их активность и заставить их изменить юрисдикцию.

«Это фактически ликвидация православия на Украине, и Рада таким образом узаконила раскол страны, раскол общества и фактически объявляет полстраны предателями», — заключил Лункин.

Ранее Украинская Верховная рада приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви на Украине в первом чтении.

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