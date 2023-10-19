Политолог Мезюхо: захваты храмов уже приобрели характер эпидемии на Украине

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал принятие Верховной радой закона о запрете канонической Украинской православной церкви на Украине в первом чтении.

«Сегодня мы наблюдаем очередную драматическую волну гонения на каноническую Украинскую православную церковь, несмотря на то, что её иерархи провели абсолютно неканонический собор по отмежеванию от Московского патриархата, это отмежевание не спасло их от религиозного притеснения и гнёта со стороны украинской власти», — подчеркнул Мезюхо.

По мнению политолога, следующим шагом украинских властей будет «окончательное вытеснение УПЦ из Киево-Печерской лавры».

«Естественно, принятие данного законопроекта развяжет ещё больше руки радикалам в их стремлениях по захвату храмов УПЦ. Захваты храмов и так уже приобрели характер эпидемии на Украине, а сейчас этих инцидентов, связанных с насильственным отнятием собственности у УПЦ, станет ещё больше», — заключил он.

Ранее Украинская Верховная рада приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви на Украине в первом чтении.