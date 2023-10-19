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Боец ВСУ рассказал, что власти отправляют на передовую инвалидов штурмовиками

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Власти Киева отправляют на передовую штурмовиками раненых солдат и инвалидов, заявил украинский военнослужащий.
Боец ВСУ рассказал, что власти отправляют на передовую инвалидов штурмовиками
  • Gettyimages.ru

«Переводят всех больных... даже раненых... снимают с госпитализации... Инвалиды с имплантами, на костылях пришли в боевые батальоны», — рассказывает боец, видео с которым разместило в своём канале в Telegram украинское издание «СТРАНА.ua».

По словам мужчины, он сам не первый год служит по контракту, но нуждается в операции. При этом в лечении бойцу ВСУ отказали и перевели в штурмовое подразделение.

При попытках объяснить ситуацию на горячей линии в Минобороны и Генштабе Вооружённых сил Украины мужчина столкнулся с полным безразличием.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко ранее заявил, что в стране с 2025 года планируют отменить понятие инвалидности, вместо него введут понятие «оценка потери функциональности».

В августе сообщалось, что ВСУ обманом бросают в контрнаступление инвалидов.

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