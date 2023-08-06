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РИА Новости: ВСУ обманом бросают в контрнаступление инвалидов

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Украинская армия обманом бросает в наступление инвалидов и пожилых людей, рассказал пленный боец ВСУ Юрий Романюк.
РИА Новости: ВСУ обманом бросают в контрнаступление инвалидов
  • AP

Он рассказал, что страдает гипертонией, но в военкомате был признан ограниченно годным, после чего его и других мобилизованных заверили, что они будут охранять аэропорт.

В начале июля его и несколько других военнослужащих отправили на полигон во Львовской области, где они поняли, что их готовят к участию в контрнаступлении.

«Нам говорили, что воевать не будем — только стоять на блокпостах и охранять уже освобождённые территории. Я сначала поверил, а потом понял, что это не так», — цитирует РИА Новости Романюка.

Спустя некоторое время он попал в плен к ВС России в селе Старомайорское.

Ранее бывший советник министра обороны Соединённых Штатов полковник Дуглас Макгрегор заявил, что многие военные ВСУ отказываются идти в атаку в связи с провалом попытки контрнаступления украинской армии.

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