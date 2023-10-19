Командир расчета ЗРК рассказал, как можно противостоять ракетам ATACMS

Командир одной из зенитно-ракетных батарей Южной группировки войск с позывным Пуля рассказал, как военные планируют противостоять западным ракетам ATACMS.

«Мы очень быстро учимся. Буквально после нескольких случаев применения нового боеприпаса создаём способы противодействия и алгоритмы работы. Будем сбивать и ATACMS», — сказал он РИА Новости.

По словам офицера, прежде всего необходимо изучить траекторию полёта ракеты и понять её маневренность и возможную скорость. Также необходимо отследить практическое выполнение пуска.

Пуля добавил, что российские войска ПВО уже получили первую информацию по ATACMS.

Ранее Белый дом подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что поставки Киеву ракет ATACMS наносят вред и создают новую угрозу.

По данным The Independent, США передали ВСУ ATACMS с малой дальностью из-за страха перед Россией.

При этом Дэвид Экс в материале для Forbes подчеркнул, что ATACMS не помогут уничтожить российские танки.