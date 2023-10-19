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Independent: США передали ВСУ ATACMS с малой дальностью из-за страха перед Россией

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США передали ВСУ ракеты ATACMS с урезанной дальностью из-за опасений, что более совершенные боеприпасы приведут к эскалации напряжённости в отношениях с Россией.

Об этом пишет The Independent.

Кроме того, отмечается, что Вашингтон поставил Киеву небольшое число таких боеприпасов.

Согласно статье, это говорит о нежелании Запада поставлять Украине мощное оружие, чтобы «не приводить Москву в ярость».

Ранее Белый дом подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что поставки Киеву ракет ATACMS наносят вред и создают новую угрозу.

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