Independent: США передали ВСУ ATACMS с малой дальностью из-за страха перед Россией

США передали ВСУ ракеты ATACMS с урезанной дальностью из-за опасений, что более совершенные боеприпасы приведут к эскалации напряжённости в отношениях с Россией.

Об этом пишет The Independent. Кроме того, отмечается, что Вашингтон поставил Киеву небольшое число таких боеприпасов. Согласно статье, это говорит о нежелании Запада поставлять Украине мощное оружие, чтобы «не приводить Москву в ярость». Ранее Белый дом подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS. Позже президент России Владимир Путин заявил, что поставки Киеву ракет ATACMS наносят вред и создают новую угрозу.