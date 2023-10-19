Independent: США передали ВСУ ATACMS с малой дальностью из-за страха перед Россией
Об этом пишет The Independent.
Кроме того, отмечается, что Вашингтон поставил Киеву небольшое число таких боеприпасов.
Согласно статье, это говорит о нежелании Запада поставлять Украине мощное оружие, чтобы «не приводить Москву в ярость».
Ранее Белый дом подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS.
Позже президент России Владимир Путин заявил, что поставки Киеву ракет ATACMS наносят вред и создают новую угрозу.