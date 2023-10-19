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Forbes: ракеты ATACMS не помогут ВСУ уничтожить российские танки

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Поставленные для ВСУ ракеты ATACMS не помогут уничтожить российские танки, заявил Дэвид Экс в материале для Forbes.
Forbes: ракеты ATACMS не помогут ВСУ уничтожить российские танки
  • Gettyimages.ru

«Есть много вещей, которые ATACMS не могут сделать. Среди них — уничтожение наиболее защищённых боевых машин», — говорится в материале.

Экс пояснил, что боевая часть ракеты содержит около тысячи гранатообразных суббоеприпасов, но при не самом удачном попадании ни один из них не будет обладать достаточной мощностью, чтобы повредить танк.

Журналист добавил, что на Украину Запад поставил не новые американские ракеты, а близкие к истечению «срока годности».

Ранее Белый дом подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что поставки Киеву ракет ATACMS наносят вред и создают новую угрозу.

По данным Independent, США передали ВСУ ATACMS с малой дальностью из-за страха перед Россией.

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