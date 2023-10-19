Марочко: российские силы отбили попытку наступления ВСУ на Купянском направлении
Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, при своих атаках противник использовал западную и советскую бронетехнику, различные автомобили, танки, артиллерию, также была задействована авиация.
«Все атаки были отражены нашими войсками, прорыва линии фронта не допущено», — сказал Марочко.
Ранее группировка «Запад» ударила по укрытиям двух украинских бригад.
Также ВС России уничтожили две разведгруппы ВСУ на Южно-Донецком направлении.