Власти Молдавии намерены денонсировать ещё несколько соглашений в рамках СНГ
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Об этом информирует Sputnik Молдова.
Отмечается, что речь идёт о денонсации соглашения о взаимной помощи при авариях на объектах электроэнергетики, а также о сотрудничестве стран СНГ при эвакуации граждан из третьих стран.
Кроме того, Молдавия намерена денонсировать соглашение о принципах обеспечения пограничников вооружением и соглашение о сотрудничестве в области подготовки специалистов антитеррористических подразделений в образовательных учреждениях.
Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что в настоящий момент Молдавия утрачивает свою идентичность.