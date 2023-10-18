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Власти Молдавии намерены денонсировать ещё несколько соглашений в рамках СНГ

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Власти Молдавии намерены денонсировать ещё ряд соглашений в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), соответствующие проекты одобрили в ходе заседания парламентской Комиссии по внешней политике и евроинтеграции.
Власти Молдавии намерены денонсировать ещё несколько соглашений в рамках СНГ
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует Sputnik Молдова.

Отмечается, что речь идёт о денонсации соглашения о взаимной помощи при авариях на объектах электроэнергетики, а также о сотрудничестве стран СНГ при эвакуации граждан из третьих стран.

Кроме того, Молдавия намерена денонсировать соглашение о принципах обеспечения пограничников вооружением и соглашение о сотрудничестве в области подготовки специалистов антитеррористических подразделений в образовательных учреждениях.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что в настоящий момент Молдавия утрачивает свою идентичность.

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