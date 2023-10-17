Президента Грузии обвинили в травле судей, признавших её нарушителем закона
- AFP
- © Daniel MIHAILESCU
«Она подвергает буллингу судей, принявших это решение. Это заявление человека, принесённого в жертву необоснованным амбициям, который больше не признает ни Конституцию, ни государство», — цитирует депутата Sputnik Грузия.
16 октября Конституционный суд Грузии признал Зурабишвили нарушившей закон из-за поездок за рубеж, несмотря на отсутствие у неё разрешения правительства для этого.
Это позволяет начать процедуру импичмента Зурабишвили.
Сама Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку.