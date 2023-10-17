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Президента Грузии обвинили в травле судей, признавших её нарушителем закона

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Депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в травле судей, признавших её нарушившей закон из-за поездок за рубеж без разрешения правительства.
Президента Грузии обвинили в травле судей, признавших её нарушителем закона
  • AFP
  • © Daniel MIHAILESCU

«Она подвергает буллингу судей, принявших это решение. Это заявление человека, принесённого в жертву необоснованным амбициям, который больше не признает ни Конституцию, ни государство», — цитирует депутата Sputnik Грузия.

16 октября Конституционный суд Грузии признал Зурабишвили нарушившей закон из-за поездок за рубеж, несмотря на отсутствие у неё разрешения правительства для этого.

Это позволяет начать процедуру импичмента Зурабишвили.

Сама Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку.

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