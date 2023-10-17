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ВС России отразили две штурмовые атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

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Российские войска отразили две штурмовые атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, заявили в Минобороны России.
ВС России отразили две штурмовые атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

«На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, потери противника составили до 115 военных.

Минобороны России ранее опубликовало видео боевой работы штурмовой группы ивановских десантников по зачистке опорного пункта украинских войск на северном фланге Артёмовского направления.

Также RT опубликовал видео штурма укрепрайонов украинской армии на Угледарском направлении, снятое от первого лица.

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