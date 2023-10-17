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RT публикует видео штурма укрепрайонов ВСУ на Угледарском направлении

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RT публикует видео штурма укрепрайонов украинской армии на Угледарском направлении, снятое от первого лица.

На видео показано, что противник засел недалеко от российских военных. В результате завязался стрелковый бой.

Один из российских военных под перекрёстным огнём противника выбежал из окопа и выстрелил по противнику из РПГ.

При этом на предложение сослуживца не торопиться он ответил, что «надо действовать».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская армия на фоне ухудшения погоды снизила активность наступательных действий на Угледарском направлении фронта.

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