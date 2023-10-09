Пушилин заявил о снижении активности ВСУ на Угледарском направлении из-за погоды

Украинская армия на фоне ухудшения погоды снизила активность наступательных действий на Угледарском направлении фронта.

Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём Telegram.

Он подчеркнул, что российская артиллерия предотвратила несколько попыток Киева прорвать оборону.

«Фиксировали несколько попыток ВСУ продвинуться в направлении населённых пунктов Приютное, а также Новомайорское», — проинформировал глава.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС России уничтожили пытавшихся наступать солдат ВСУ в районе Малых Щербаков.