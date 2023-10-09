Пушилин заявил о снижении активности ВСУ на Угледарском направлении из-за погоды
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Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём Telegram.
Он подчеркнул, что российская артиллерия предотвратила несколько попыток Киева прорвать оборону.
«Фиксировали несколько попыток ВСУ продвинуться в направлении населённых пунктов Приютное, а также Новомайорское», — проинформировал глава.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС России уничтожили пытавшихся наступать солдат ВСУ в районе Малых Щербаков.