Расчёт беспилотников добровольческого батальона Судоплатова обнаружил и успешно ликвидировал пехоту украинской армии в районе села Малые Щербаки на Запорожском направлении.

Об этом рассказал глава региона Евгений Балицкий со ссылкой на командование батальона, видео ликвидации сил противника он опубликовал в своём Telegram-канале.

По его словам, на направлении продолжаются «бездумные попытки перемещения врага». Балицкий отметил, что ВСУ передвигаются небольшими группами, без поддержки и чётких задач.

«Наши же подразделения продолжают слаженную работу», — добавил он.

6 октября Минобороны России заявило, что ВСУ потеряли более 755 военных за неделю на Южно-Донецком направлении.