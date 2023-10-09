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ВС России уничтожили пытавшихся наступать солдат ВСУ в районе Малых Щербаков

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Расчёт беспилотников добровольческого батальона Судоплатова обнаружил и успешно ликвидировал пехоту украинской армии в районе села Малые Щербаки на Запорожском направлении.
ВС России уничтожили пытавшихся наступать солдат ВСУ в районе Малых Щербаков
  • Gettyimages.ru

Об этом рассказал глава региона Евгений Балицкий со ссылкой на командование батальона, видео ликвидации сил противника он опубликовал в своём Telegram-канале.

По его словам, на направлении продолжаются «бездумные попытки перемещения врага». Балицкий отметил, что ВСУ передвигаются небольшими группами, без поддержки и чётких задач.

«Наши же подразделения продолжают слаженную работу», — добавил он.

6 октября Минобороны России заявило, что ВСУ потеряли более 755 военных за неделю на Южно-Донецком направлении.

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