ВС России уничтожили пытавшихся наступать солдат ВСУ в районе Малых Щербаков
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Об этом рассказал глава региона Евгений Балицкий со ссылкой на командование батальона, видео ликвидации сил противника он опубликовал в своём Telegram-канале.
По его словам, на направлении продолжаются «бездумные попытки перемещения врага». Балицкий отметил, что ВСУ передвигаются небольшими группами, без поддержки и чётких задач.
«Наши же подразделения продолжают слаженную работу», — добавил он.
6 октября Минобороны России заявило, что ВСУ потеряли более 755 военных за неделю на Южно-Донецком направлении.