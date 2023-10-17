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МО России показало работу десантников по зачистке опорника ВСУ под Артёмовском

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Минобороны России опубликовало видео боевой работы штурмовой группы ивановских десантников по зачистке опорного пункта украинских войск на северном фланге Артёмовского направления.

Сообщается, что штурмовики выдвинулись в лесопосадку, где укрывались украинские военные, после воздушной разведки и ударов артиллерии по позициям противника.

«Бойцы подразделения «Шторм» небольшой группой незаметно приблизились с нескольких направлений к окопам противника, где, по данным разведки, находилось несколько военнослужащих ВСУ, и молниеносно атаковали их», — рассказало ведомство.

Во время боестолкновений десантники закрепились на позициях украинской армии, а также взяли в плен несколько бойцов ВСУ. По данным Минобороны, отказавшиеся сложить оружие солдаты были ликвидированы.

Ранее сообщалось, что бойцы мотострелкового соединения 58-й гвардейской общевойсковой армии получили госнаграды.

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