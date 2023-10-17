МО России показало работу десантников по зачистке опорника ВСУ под Артёмовском

Минобороны России опубликовало видео боевой работы штурмовой группы ивановских десантников по зачистке опорного пункта украинских войск на северном фланге Артёмовского направления.

Сообщается, что штурмовики выдвинулись в лесопосадку, где укрывались украинские военные, после воздушной разведки и ударов артиллерии по позициям противника.

«Бойцы подразделения «Шторм» небольшой группой незаметно приблизились с нескольких направлений к окопам противника, где, по данным разведки, находилось несколько военнослужащих ВСУ, и молниеносно атаковали их», — рассказало ведомство.

Во время боестолкновений десантники закрепились на позициях украинской армии, а также взяли в плен несколько бойцов ВСУ. По данным Минобороны, отказавшиеся сложить оружие солдаты были ликвидированы.

Ранее сообщалось, что бойцы мотострелкового соединения 58-й гвардейской общевойсковой армии получили госнаграды.