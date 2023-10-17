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МО: отражены семь атак на Купянском направлении, ВСУ потеряли до 270 бойцов

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Минобороны России сообщило, что за сутки отражено семь атак на Купянском направлении, украинская армия потеряла до 270 бойцов убитыми и ранеными.
МО: отражены семь атак на Купянском направлении, ВСУ потеряли до 270 бойцов
  • РИА Новости

Также ВСУ потеряли танк и десять бронемашин на данном направлении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские войска улучшают своё положение практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО.

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