МО: отражены семь атак на Купянском направлении, ВСУ потеряли до 270 бойцов

Минобороны России сообщило, что за сутки отражено семь атак на Купянском направлении, украинская армия потеряла до 270 бойцов убитыми и ранеными.

РИА Новости

Также ВСУ потеряли танк и десять бронемашин на данном направлении. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские войска улучшают своё положение практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО.