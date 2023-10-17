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Маргарита Симоньян: трейлер-ужастик «Военком» об украинских призывниках сделал RT

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Маргарита Симоньян в новом выпуске «Ч.Т.Д.» рассказала, что трейлер фильма ужасов «Военком» об украинских призывниках, который завирусился в сети, сделала команда RT.

«Трейлер облетел уже все соцсети и популярные паблики. Наши восхищаются, на Украине возмущаются, и все гадают, как обычно, кто это сделал... Мне пора открывать рубрику «Еженедельный каминг-аут». Это сделали, конечно, мы», — сказала главред RT.

Она поблагодарила создателей видео за то, что они регулярно выпускают ролики, которые не просто смотрибельны, а «поднимают просто бунт» на Украине. 

«Ну, мы будем делать это дальше, а вы наблюдайте», — заявила Симоньян.

Комментируя содержание ролика, она отметила, что на Украине военкоматы «гребут всех», в том числе студентов и женщин-медиков, и вынуждают их идти на фронт.

«И у меня только один вопрос: зачем это всё было надо? Зачем? Вопрос к Зеленскому и ко всем остальным. Ну не говорите мне, что вам так нужны были эти территории восточные, на которые вам было наплевать. Людей, которые там живут, вы никогда не считали своими», — подчеркнула Симоньян.

Ранее Маргарита Симоньян рассказала, что получила трогательное письмо от женщины из Техаса, которая призналась, что вместе с сестрой смотрит телеканал RT «так много, как только может».

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