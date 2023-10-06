Маргарита Симоньян рассказала о письме поддерживающей RT жительницы Техаса

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что получила трогательное письмо от женщины из Техаса, которая призналась, что вместе с сестрой смотрит телеканал «так много, как только может».

«Мы с сестрой смотрим RT так много, как только можем! Заказала две футболки: с надписью «Иностранный агент» и с буквой Z. Спасибо вам всем за то, что рассказываете по большому счёту НАСТОЯЩИЕ НОВОСТИ», — написала жительница американского штата.

Автор письма добавила, что новости RT гораздо качественнее всего, что она видит в американских СМИ.

«В 2017 году — на 150-й день рождения Канады! — я перевезла прах моего мужа из Восточного Техаса на Аляску. Когда я вернулась домой, старший сын, который живёт на севере США, сказал: «Мама, почему ты просто не сбежала в Россию?» — добавила она в письме.

В ответ Симоньян поблагодарила женщину за добрые слова, а также за то, что она смотрит RT.

Ранее издание NewsGuard опубликовало анализ платформы X (ранее Twitter) после реформ владельца сервиса микроблогов Илона Маска и заявило о почти двукратном росте активности пользователей на странице RT в данной соцсети. Это самый большой показатель среди всех СМИ, проанализированных в соответствующем исследовании.