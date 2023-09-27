У RT почти вдвое выросла активность пользователей на платформе X

Издание NewsGuard опубликовало анализ платформы X (бывшая Twitter) после реформ владельца сервиса микроблогов Илона Маска и заявило о почти двукратном росте активности пользователей на странице RT в данной соцсети. Это самый большой показатель среди всех СМИ, проанализированных в соответствующем исследовании.

В исследовании, которое подготовил занимающийся медиамониторингом сервис Meltwater, указывается, что за 90 дней, прошедших с исчезновения маркировки «СМИ, финансируемое государством» на сайте X, активность англоязычных аккаунтов российских, китайских и иранских СМИ выросла на 70% по сравнению с предыдущими 90 днями.



Самый сильный рост активности пользователей наблюдался на аккаунте российского телеканала RT. После исчезновения маркировки активность пользователей на аккаунте телеканала выросла почти вдвое: с 1,3 млн до 2,5 млн лайков и ретвитов.

Newsguard также напоминает, что 21 апреля главный редактор RT Маргарита Симоньян «от души» поблагодарила Илона Маска за реформу, отметив что теперь её «даже можно найти в поиске».

При этом в материале отмечается, что аналогичный показатель российского информагентства ТАСС увеличился на 63%, иранского PressTV — на 97%, а китайского Global Times — на 26%.

Уточняется, что показатель активности пользователей СМИ вырос даже несмотря на то, что количество публикаций осталось практически на том же уровне, что и в предшествующие 90 дней.

Ранее в ЕК заявили о поиске способов воспрепятствовать работе RT в Германии.