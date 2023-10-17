Лукашенко заявил, что Белоруссии интересен опыт Ирана по противостоянию санкциям

Белоруссии интересен опыт Ирана по противостоянию санкциям, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Вы знаете ситуацию, в которой находится Беларусь. Это примерно та же ситуация, в которой находитесь вы... Но вы научились уже этому в какой-то степени противостоять. И ваш опыт для нас весьма важен», — цитирует его Telegram-канал «Пул Первого».

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия вместе противостоят санкциям, которые были введены странами Запада.

Он отметил, что ответом на это давление должно стать ускорение интеграционных процессов Союзного государства.

Глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН в очередной раз указал на незаконность санкций Запада против других стран.