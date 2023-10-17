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США выделили Украине $522 млн на поддержку энергосферы

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США выделили Украине $522 млн на поддержку энергетической сферы, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.
США выделили Украине $522 млн на поддержку энергосферы
  • AFP
  • © Oleksandr GIMANOV

«На восстановление и защиту энергетики США уже выделили $522 млн», — сообщил он.

Также, по словам политика, при поддержке американских властей был создан  тренинговый центр для подготовки сапёров.

Ранее полковник Генштаба Вооружённых сил Украины Геннадий Коваленко признал, что украинская армия зависит от помощи со стороны Соединённых Штатов на 100%.

Министр финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен заявила, что Украина не смогла бы эффективно вести боевые действия против России без американской помощи.

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