Число признающих усталость Запада от Киева украинцев выросло до 30%
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По проведённому исследованию, доля тех, кто придерживался соответствующего мнения в прошлом году, составляла 15%.
Как пишет ТАСС, за последний год выросла доля тех украинцев, которые уверены в наличии серьёзных конфликтов между политиками страны и военным командованием. Ранее их количество составляло 14%, теперь — 32%.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что западные партнёры страны проявляют слабость в вопросе поставок.