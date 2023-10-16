Число признающих усталость Запада от Киева украинцев выросло до 30%

Число украинских граждан, которые считают, что западные страны устали от Киева и сокращают помощь, выросло за год в два раза — до 30%. Об этом говорится в данных Киевского международного института социологии.

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По проведённому исследованию, доля тех, кто придерживался соответствующего мнения в прошлом году, составляла 15%. Как пишет ТАСС, за последний год выросла доля тех украинцев, которые уверены в наличии серьёзных конфликтов между политиками страны и военным командованием. Ранее их количество составляло 14%, теперь — 32%. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что западные партнёры страны проявляют слабость в вопросе поставок.