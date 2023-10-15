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Министр финансов Марченко отметил слабость Запада в украинском вопросе

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Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что западные партнёры страны проявляют слабость в вопросе поставок.
Министр финансов Марченко отметил слабость Запада в украинском вопросе
  • AP
  • © Libkos

«Я наблюдаю большую усталость, большую слабость наших партнёров», — отметил он в интервью Reuters.

Ранее депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько заявила, что пессимистично оценивает готовность Запада продолжать помогать Киеву.

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