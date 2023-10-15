Министр финансов Марченко отметил слабость Запада в украинском вопросе
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что западные партнёры страны проявляют слабость в вопросе поставок.
- AP
- © Libkos
«Я наблюдаю большую усталость, большую слабость наших партнёров», — отметил он в интервью Reuters.
Ранее депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько заявила, что пессимистично оценивает готовность Запада продолжать помогать Киеву.
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