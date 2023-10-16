Экс-премьер Украины Азаров: из страны бегут даже призывники с белыми билетами
- РИА Новости
Он отметил, что когда в Киеве объявили новую волну мобилизации, то непригодное к службе местное население массово начало убегать из страны.
По словам Азарова, порядка 20 тыс. человек с белыми билетами уехали с Украины.
«У Зеленского смекнули — ресурс уезжает, призывать будет некого! И негласно запретили Госпогранслужбе выпускать за границу не подлежащих мобилизации мужчин призывного возраста», — написал он в Telegram.
Ранее всех военнообязанных граждан Украины обязали явиться в территориальные центры комплектования для обновления данных.
Также уклонисты от службы в ВСУ заявили о медведях и снайперах в лесу на румынской границе.