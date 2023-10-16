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Экс-премьер Украины Азаров: из страны бегут даже призывники с белыми билетами

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Негодные к военной службе мужчины призывного возраста с так называемыми белыми билетами начали массово уезжать с территории Украины, сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
Экс-премьер Украины Азаров: из страны бегут даже призывники с белыми билетами
  • РИА Новости

Он отметил, что когда в Киеве объявили новую волну мобилизации, то непригодное к службе местное население массово начало убегать из страны.

По словам Азарова, порядка 20 тыс. человек с белыми билетами уехали с Украины.

«У Зеленского смекнули — ресурс уезжает, призывать будет некого! И негласно запретили Госпогранслужбе выпускать за границу не подлежащих мобилизации мужчин призывного возраста», — написал он в Telegram.

Ранее всех военнообязанных граждан Украины обязали явиться в территориальные центры комплектования для обновления данных.

Также уклонисты от службы в ВСУ заявили о медведях и снайперах в лесу на румынской границе.

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