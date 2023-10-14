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На Украине призвали всех военнообязанных явиться в центры комплектования

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Все военнообязанные граждане Украины должны явиться в территориальные центры комплектования для обновления данных, заявил начальник пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Это касается даже женщин-медиков.
На Украине призвали всех военнообязанных явиться в центры комплектования
  • Gettyimages.ru
  • © Oleksander Bontei

«Если есть какое-то право на отсрочку — предоставить его, чтобы ресурсы, которые там есть, использовать правильно. Человек, который по базе как военнообязанный и здоровый, а имеет болезнь, но о ней не сообщил, — мы не знаем, что человек не может проходить службу в ВСУ», — цитирует его «СТРАНА.ua».

Представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин ранее выразил мнение, что все военнообязанные мужчины должны быть готовы к тому, что их отправят на фронт.

Заместитель министра обороны страны Наталия Калмыкова отметила, что сотни тысяч украинцев делают всё возможное, чтобы избежать мобилизации.

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