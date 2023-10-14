На Украине призвали всех военнообязанных явиться в центры комплектования
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«Если есть какое-то право на отсрочку — предоставить его, чтобы ресурсы, которые там есть, использовать правильно. Человек, который по базе как военнообязанный и здоровый, а имеет болезнь, но о ней не сообщил, — мы не знаем, что человек не может проходить службу в ВСУ», — цитирует его «СТРАНА.ua».
Представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин ранее выразил мнение, что все военнообязанные мужчины должны быть готовы к тому, что их отправят на фронт.
Заместитель министра обороны страны Наталия Калмыкова отметила, что сотни тысяч украинцев делают всё возможное, чтобы избежать мобилизации.