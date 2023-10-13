Hill: призыв Зеленского увеличить помощь Киеву показал страх лишиться поддержки

Владимир Зеленский во время заседания министров обороны стран НАТО лично призывал увеличить помощь Украине, опасаясь сокращения поддержки Киева на фоне обострения палестино-израильского конфликта, пишет The Hill.

В статье говорится о наличии признаков усталости Запада от постоянного финансирования Украины, так как за всё время контрнаступления ВСУ не добились желаемых результатов.

Обострение между Израилем и Палестиной привело к суете в усилиях украинских властей по привлечению дополнительной помощи для армии.

«Конфликт на Ближнем Востоке приведёт к дальнейшему истощению запасов оружия, и без того уменьшившихся за 19 месяцев оказания помощи ВСУ», — написал автор публикации.

По словам Зеленского, западные союзники могут отправить ВСУ внушительный объём помощи, но теперь «все боятся» уменьшения поддержки из-за ситуации в Израиле.

Он также считает, что Россия рассчитывает на подобный сценарий.

Ранее обозреватель The Financial Times Бен Холл заявил, что Зеленский попросил НАТО предоставить ВСУ больше оружия, чтобы привлечь внимание к Украине на фоне ситуации с Израилем.