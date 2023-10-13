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Hill: призыв Зеленского увеличить помощь Киеву показал страх лишиться поддержки

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Владимир Зеленский во время заседания министров обороны стран НАТО лично призывал увеличить помощь Украине, опасаясь сокращения поддержки Киева на фоне обострения палестино-израильского конфликта, пишет The Hill.
Hill: призыв Зеленского увеличить помощь Киеву показал страх лишиться поддержки
  • Gettyimages.ru

В статье говорится о наличии признаков усталости Запада от постоянного финансирования Украины, так как за всё время контрнаступления ВСУ не добились желаемых результатов.

Обострение между Израилем и Палестиной привело к суете в усилиях украинских властей по привлечению дополнительной помощи для армии.

«Конфликт на Ближнем Востоке приведёт к дальнейшему истощению запасов оружия, и без того уменьшившихся за 19 месяцев оказания помощи ВСУ», — написал автор публикации.

По словам Зеленского, западные союзники могут отправить ВСУ внушительный объём помощи, но теперь «все боятся» уменьшения поддержки из-за ситуации в Израиле.

Он также считает, что Россия рассчитывает на подобный сценарий.

Ранее обозреватель The Financial Times Бен Холл заявил, что Зеленский попросил НАТО предоставить ВСУ больше оружия, чтобы привлечь внимание к Украине на фоне ситуации с Израилем.

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