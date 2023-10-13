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Путин: Украина, Грузия и Молдавия не работают в формате СНГ

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Президент России Владимир Путин заявил, что Украина, Грузия и Молдавия числятся в составе Содружества Независимых Государств, однако не работают в этом формате.
Путин: Украина, Грузия и Молдавия не работают в формате СНГ
  • РИА Новости

Об этом российский лидер сказал в ходе выступления на заседании Совета глав государств — участников СНГ в узком составе.

«Некоторые страны, которые раньше, а может быть, и сегодня ещё числятся в составе СНГ — они не работают в этом формате», — подчеркнул глава государства.

Что касается Грузии, отметил Путин, там всё началось после неудачных попыток грузинского экс-лидера Михаила Саакашвили решить внутренние проблемы страны при помощи военных методов и атак на Южную Осетию.

Украина, в свою очередь, подписала основополагающий документ по СНГ, но в реальности к нему не присоединилась, добавил он.

Что касается Молдавии, Путин выразил уверенность, что в настоящий момент эта страна утрачивает свою идентичность.

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