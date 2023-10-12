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СБУ сообщила о подозрении бывшему премьер-министру Украины Азарову

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Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему премьер-министру страны Николаю Азарову.
СБУ сообщила о подозрении бывшему премьер-министру Украины Азарову
  • AP
  • © Sergei Chuzavkov

Об этом пишет Klymenko Time.

«Николай Азаров получил подозрение СБУ по четырём статьям», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, Азаров создал Telegram-канал, в котором размещаются публикации пропагандистского характера.

Ранее Азаров выразил уверенность, что затяжной конфликт добьёт зависимую от западных стран украинскую экономику.

Азаров также сообщал, что население Украины на сегодняшний день составляет 23 млн человек, и оно продолжает сокращаться.

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