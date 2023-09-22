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Экс-премьер Украины Азаров: затяжной конфликт добьёт украинскую экономику

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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил уверенность, что затяжной конфликт добьёт зависимую от западных стран украинскую экономику.
Экс-премьер Украины Азаров: затяжной конфликт добьёт украинскую экономику
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом он написал в Telegram.

«Переход к затяжной войне добьёт украинскую экономику, больше неспособную существовать без западных вложений», — говорится в публикации.

Азаров напомнил, что в марте 2022 года украинский Нацбанк напечатал 20 млрд гривен, а уже в апреле и мае выпускал по 50 млрд гривен в месяц.

В июне объём эмиссии резко увеличился и достиг 105 млрд гривен.

Политик подчеркнул, что «печатный станок» приведёт к неизбежному дефолту в украинской экономике по внешним и внутренним долгам.

Ранее стало известно, что власти Украины ищут средства для продолжения боевых действий, в том числе продавая государственные облигации.

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