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Боррель: ЕС не удовлетворён нейтральностью Китая касательно конфликта на Украине

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюссель недоволен позицией китайских властей касательно конфликта между Россией и Украиной.
Боррель: ЕС не удовлетворён нейтральностью Китая касательно конфликта на Украине
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Соответствующее заявление он сделал в интервью SCMP.

«Быть нейтральным в таком случае — всё равно что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать последствий», — сказал Боррель.

Высокопоставленный европейский дипломат считает, что Пекин может внести больший вклад в вопрос мирного урегулирования украинского кризиса.

Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва и Пекин поддерживают контакты по Украине на высшем и высоком уровнях.

В августе сообщалось, что несколько американских сенаторов обеспокоены тем, что администрация президента США Джо Байдена приветствует вовлечение Пекина в дипломатическое урегулирование ситуации на Украине. Они обратились к госсекретарю Энтони Блинкену, рассказав о последствиях участия Китая в этом процессе. С письмом ознакомился RT.

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