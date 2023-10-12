Боррель: ЕС не удовлетворён нейтральностью Китая касательно конфликта на Украине

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюссель недоволен позицией китайских властей касательно конфликта между Россией и Украиной.

Соответствующее заявление он сделал в интервью SCMP.

«Быть нейтральным в таком случае — всё равно что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать последствий», — сказал Боррель.

Высокопоставленный европейский дипломат считает, что Пекин может внести больший вклад в вопрос мирного урегулирования украинского кризиса.

Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва и Пекин поддерживают контакты по Украине на высшем и высоком уровнях.

В августе сообщалось, что несколько американских сенаторов обеспокоены тем, что администрация президента США Джо Байдена приветствует вовлечение Пекина в дипломатическое урегулирование ситуации на Украине. Они обратились к госсекретарю Энтони Блинкену, рассказав о последствиях участия Китая в этом процессе. С письмом ознакомился RT.