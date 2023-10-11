Экс-советник Кучмы: Залужный не может ответить на наступление России
- globallookpress.com
- © Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency
«Российское наступление идёт в районе Купянска, и сейчас они решили нанести серьёзнейший удар», — сказал он на своём YouTube-канале. Его слова приводит РИА Новости.
Бывший советник отметил, что деньги и оружие у Киева на исходе, а новые партии военной техники с Запада могут не поступить из-за палестино-израильского конфликта.
Советник главы ДНР Ян Гагин ранее рассказал, что ВС России подошли к рубежу села Бердичи северо-западнее Авдеевки в ДНР.
Военный одного из подразделений украинской армии Егор Фирсов заявил, что под Авдеевкой «начинается или уже началась решающая битва».