Главком ВСУ Валерий Залужный, как и украинский генералитет, не может ничего предпринять в ответ на манёвры ВС России в районе Авдеевки, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Российское наступление идёт в районе Купянска, и сейчас они решили нанести серьёзнейший удар», — сказал он на своём YouTube-канале. Его слова приводит РИА Новости.

Бывший советник отметил, что деньги и оружие у Киева на исходе, а новые партии военной техники с Запада могут не поступить из-за палестино-израильского конфликта.

Советник главы ДНР Ян Гагин ранее рассказал, что ВС России подошли к рубежу села Бердичи северо-западнее Авдеевки в ДНР.

Военный одного из подразделений украинской армии Егор Фирсов заявил, что под Авдеевкой «начинается или уже началась решающая битва».