Гагин: ВС России подошли к рубежу села Бердичи в районе Авдеевки в ДНР

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что Вооружённые силы России подошли к рубежу села Бердичи северо-западнее Авдеевки в ДНР.

Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам собеседника агентства, наступательные действия ВС России в этом районе сосредоточены на том, чтобы контролировать поставку тылового обеспечения украинской армии.

«К селу Бердичи только вышли, это не значит, что мы его взяли. Это один из фланговых населённых пунктов, зайдя и контролируя который, можно будет контролировать... и эти пути снабжения», — сказал Гагин.

Он добавил, что российские бойцы начали масштабную операцию по освобождению Авдеевки.

Ранее сообщалось, что ВС России прорвали оборону ВСУ в районе посёлка Бердичи под Авдеевкой.