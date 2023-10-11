Военный ВСУ Фирсов: под Авдеевкой начинается или уже началась решающая битва

Егор Фирсов, военный одного из подразделений украинской армии, расположенных в районе подконтрольной Киеву Авдеевки, заявил, что под Авдеевкой «начинается или уже началась решающая битва».

Об этом он сказал в эфире телеканала «Киев 24». Его слова приводит РИА Новости.

«Я чувствую, что начинается или уже началась одна из решающих битв под Авдеевкой», — заявил Фирсов.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российская армия закрепляется на новых позициях к северу и югу от Авдеевки.

Военная хроника писала, что российская артиллерия постоянно работает в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике.

По данным Минобороны, Вооружённые силы России улучшили своё положение по переднему краю в районе Авдеевки на Донецком направлении.