Военный ВСУ Фирсов: под Авдеевкой начинается или уже началась решающая битва
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Об этом он сказал в эфире телеканала «Киев 24». Его слова приводит РИА Новости.
«Я чувствую, что начинается или уже началась одна из решающих битв под Авдеевкой», — заявил Фирсов.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российская армия закрепляется на новых позициях к северу и югу от Авдеевки.
Военная хроника писала, что российская артиллерия постоянно работает в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике.
По данным Минобороны, Вооружённые силы России улучшили своё положение по переднему краю в районе Авдеевки на Донецком направлении.