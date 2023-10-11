Узнать больше

Военный ВСУ Фирсов: под Авдеевкой начинается или уже началась решающая битва

Короткая ссылка
Егор Фирсов, военный одного из подразделений украинской армии, расположенных в районе подконтрольной Киеву Авдеевки, заявил, что под Авдеевкой «начинается или уже началась решающая битва».
Военный ВСУ Фирсов: под Авдеевкой начинается или уже началась решающая битва
  • AP
  • © Libkos

Об этом он сказал в эфире телеканала «Киев 24». Его слова приводит РИА Новости.

«Я чувствую, что начинается или уже началась одна из решающих битв под Авдеевкой», — заявил Фирсов.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российская армия закрепляется на новых позициях к северу и югу от Авдеевки.

Военная хроника писала, что российская артиллерия постоянно работает в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике.

По данным Минобороны, Вооружённые силы России улучшили своё положение по переднему краю в районе Авдеевки на Донецком направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить