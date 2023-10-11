Глава Пентагона заявил, что Болгария отдаст Украине компоненты для С-300
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Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, вместе с ним с журналистами общался председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун.
«Болгария передаст компоненты, чтобы помочь Украине укрепить её системы противовоздушной обороны С-300», — сказал Остин.
Корреспондент Die Welt Гидо Шмидтке ранее сообщил, что Украина неспособна полностью защитить своё воздушное пространство по причине нехватки систем ПВО.