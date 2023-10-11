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Глава Пентагона заявил, что Болгария отдаст Украине компоненты для С-300

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Болгария отдаст Украине свои компоненты к зенитно-ракетным комплексам С-300, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Глава Пентагона заявил, что Болгария отдаст Украине компоненты для С-300
  • globallookpress.com
  • © Boris Roessler/dpa

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, вместе с ним с журналистами общался председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун.

«Болгария передаст компоненты, чтобы помочь Украине укрепить её системы противовоздушной обороны С-300», — сказал Остин.

Корреспондент Die Welt Гидо Шмидтке ранее сообщил, что Украина неспособна полностью защитить своё воздушное пространство по причине нехватки систем ПВО.

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