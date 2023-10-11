Глава Пентагона заявил, что Болгария отдаст Украине компоненты для С-300

Болгария отдаст Украине свои компоненты к зенитно-ракетным комплексам С-300, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, вместе с ним с журналистами общался председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун.

«Болгария передаст компоненты, чтобы помочь Украине укрепить её системы противовоздушной обороны С-300», — сказал Остин.

Корреспондент Die Welt Гидо Шмидтке ранее сообщил, что Украина неспособна полностью защитить своё воздушное пространство по причине нехватки систем ПВО.