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Санду заявила, что Молдавии нужна оснащённая армия

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Молдавии нужна современная и оснащённая армия, которая сможет взаимодействовать с «внешними партнёрами», считает молдавский президент Майя Санду.
Санду заявила, что Молдавии нужна оснащённая армия
  • AFP
  • © Bogdan TUDOR

«Молдове нужна современная, оснащённая армия, способная взаимодействовать с внешними партнёрами. Нейтралитет обязывает нас развивать армию, которой будут гордиться граждане», — цитирует её Sputnik Молдова.

Как отмечал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, Североатлантический альянс разделяет интерес Молдавии к модернизации её армии, поэтому готов помочь Кишинёву в этом вопросе.

Французский министр обороны Себастьян Лекорню также сообщил, что эксперты из Франции проведут аудит ситуации в области воздушной обороны Молдавии, чтобы определить будущую помощь республике.

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