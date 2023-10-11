Санду заявила, что Молдавии нужна оснащённая армия

Молдавии нужна современная и оснащённая армия, которая сможет взаимодействовать с «внешними партнёрами», считает молдавский президент Майя Санду.

«Молдове нужна современная, оснащённая армия, способная взаимодействовать с внешними партнёрами. Нейтралитет обязывает нас развивать армию, которой будут гордиться граждане», — цитирует её Sputnik Молдова.

Как отмечал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, Североатлантический альянс разделяет интерес Молдавии к модернизации её армии, поэтому готов помочь Кишинёву в этом вопросе.

Французский министр обороны Себастьян Лекорню также сообщил, что эксперты из Франции проведут аудит ситуации в области воздушной обороны Молдавии, чтобы определить будущую помощь республике.