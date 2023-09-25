Эксперты из Франции проведут аудит ситуации в области воздушной обороны Молдавии, чтобы определить будущую помощь республике, сообщил французский министр обороны Себастьян Лекорню.

Лекорню встретился в Кишинёве с президентом Майей Санду и своим коллегой Анатолием Носатым.

«Франция проведёт аудит, чтобы проанализировать ситуацию в области противовоздушной обороны Молдавии», — сказал он, его слова приводит РИА Новости.

Французский министр констатировал, что «угрозы есть на всех уровнях — от борьбы с дронами, до защиты больших открытых пространств».

«Этот аудит позволит нам принять решения, касающиеся защиты вашего воздушного пространства», — продолжил он.

Лекорню приветствовал решение властей Молдавии купить радар GM 200 для мониторинга воздушного пространства, его доставят в страну до конца года.

22 сентября министр обороны Франции приехал в Молдавию с официальным визитом.

Как отмечал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, Североатлантический альянс разделяет интерес Молдавии к модернизации её армии, поэтому готов помочь Кишинёву в этом вопросе.