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Эксперты из Франции проведут аудит ситуации в области воздушной обороны Молдавии

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Эксперты из Франции проведут аудит ситуации в области воздушной обороны Молдавии, чтобы определить будущую помощь республике, сообщил французский министр обороны Себастьян Лекорню.
Эксперты из Франции проведут аудит ситуации в области воздушной обороны Молдавии
  • Gettyimages.ru

Лекорню встретился в Кишинёве с президентом Майей Санду и своим коллегой Анатолием Носатым.

«Франция проведёт аудит, чтобы проанализировать ситуацию в области противовоздушной обороны Молдавии», — сказал он, его слова приводит РИА Новости.

Французский министр констатировал, что «угрозы есть на всех уровнях — от борьбы с дронами, до защиты больших открытых пространств».

«Этот аудит позволит нам принять решения, касающиеся защиты вашего воздушного пространства», — продолжил он.

Лекорню приветствовал решение властей Молдавии купить радар GM 200 для мониторинга воздушного пространства, его доставят в страну до конца года.

22 сентября министр обороны Франции приехал в Молдавию с официальным визитом.

Как отмечал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, Североатлантический альянс разделяет интерес Молдавии к модернизации её армии, поэтому готов помочь Кишинёву в этом вопросе.

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