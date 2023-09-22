В Молдавию приехал министр обороны Франции Себастьян Лекорню
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Об этом сообщает Sputnik Молдова.
Лекорню также намерен поднять тему «развития молдавско-французского партнёрства».
В июле глава Минобороны Франции заявил, что Париж к концу текущего года планирует обучить около 7 тыс. украинских военнослужащих.
Как отмечал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, Североатлантический альянс разделяет интерес Молдавии к модернизации её армии, поэтому готов помочь Кишинёву в этом вопросе.