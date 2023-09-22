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В Молдавию приехал министр обороны Франции Себастьян Лекорню

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Министр обороны Франции Себастьян Лекорню приехал в Молдавию с официальным визитом, с молдавским коллегой Анатолием Носатым он обсудит вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны.
В Молдавию приехал министр обороны Франции Себастьян Лекорню
  • AFP
  • © Bertrand GUAY

Об этом сообщает Sputnik Молдова.

Лекорню также намерен поднять тему «развития молдавско-французского партнёрства».

В июле глава Минобороны Франции заявил, что Париж к концу текущего года планирует обучить около 7 тыс. украинских военнослужащих.

Как отмечал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, Североатлантический альянс разделяет интерес Молдавии к модернизации её армии, поэтому готов помочь Кишинёву в этом вопросе.

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