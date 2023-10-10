Полковник Макгрегор: Россия уничтожила британских инструкторов в зоне СВО
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Он отметил, что Россия следит за происходящим на Украине при помощи систем наблюдения и способна обнаружить любую цель.
«Так произошло недавно с британскими и натовскими советниками в 30 милях от фронта», — сказал Макгрегор в эфире на YouTube-канале Godfrey Bloom Official.
По его словам, несколько сот украинских военных и западные инструкторы были уничтожены огнём артиллерии.
Ранее газета Le Monde писала, что военные ВСУ разочарованы качеством обучения у инструкторов НАТО.