ВС России уничтожили инструкторов из Великобритании и НАТО, которые обучали армию Украины в зоне спецоперации, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он отметил, что Россия следит за происходящим на Украине при помощи систем наблюдения и способна обнаружить любую цель.

«Так произошло недавно с британскими и натовскими советниками в 30 милях от фронта», — сказал Макгрегор в эфире на YouTube-канале Godfrey Bloom Official.

По его словам, несколько сот украинских военных и западные инструкторы были уничтожены огнём артиллерии.

Ранее газета Le Monde писала, что военные ВСУ разочарованы качеством обучения у инструкторов НАТО.