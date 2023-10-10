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Полковник Макгрегор: Россия уничтожила британских инструкторов в зоне СВО

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ВС России уничтожили инструкторов из Великобритании и НАТО, которые обучали армию Украины в зоне спецоперации, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Полковник Макгрегор: Россия уничтожила британских инструкторов в зоне СВО
  • Gettyimages.ru

Он отметил, что Россия следит за происходящим на Украине при помощи систем наблюдения и способна обнаружить любую цель.

«Так произошло недавно с британскими и натовскими советниками в 30 милях от фронта», — сказал Макгрегор в эфире на YouTube-канале Godfrey Bloom Official.

По его словам, несколько сот украинских военных и западные инструкторы были уничтожены огнём артиллерии.

Ранее газета Le Monde писала, что военные ВСУ разочарованы качеством обучения у инструкторов НАТО.

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