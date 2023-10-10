MWM: Россия нарастила производство используемых на Украине Су-34М

Россия увеличила выпуск самолётов Су-34М, которые используются в спецоперации на Украине, сообщает журнал Military Watch Magazine.

«В начале сентября Су-34 продемонстрировал совместимость с новым классом вооружения — гиперзвуковой баллистической ракетой «Кинжал», — говорится в материале.

По данным издания, производство самолёта возросло в четыре раза после успешного выполнения миссий.

Отмечается, что одной из таких миссий было уничтожение батареи ЗРК Patriot.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова, а также поставил задачу нарастить темпы производства и ремонта истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Также Шойгу рассмотрел с руководством Новосибирского авиазавода вопрос о создании комплекса с беспилотными летательными аппаратами большой дальности.